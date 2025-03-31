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Вища рада правосуддя оцінить результати роботи Служби дисциплінарних інспекторів

19:03, 31 березня 2025
Для дисциплінарних інспекторів також заплановані навчальні заходи.
Вища рада правосуддя оцінить результати роботи Служби дисциплінарних інспекторів
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У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада правосуддя має намір періодично проводити оцінку результатів діяльності Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ).

Про це повідомив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик.

За словами голови ВРП, окрім оцінки діяльності Служби дисциплінарних інспекторів, також заплановані навчальні курси для підвищення кваліфікації дисциплінарних інспекторів.

Крім того, як додав голова Ради правосуддя, необхідно інтенсифікувати розгляд скарг на суддів, адже кількість скарг поки що не зменшується.

Нагадаємо, що Служба дисциплінарних інспекторів, яка є автономним підрозділом у складі Вищої ради правосуддя та здійснює попередній розгляд дисциплінарних скарг стосовно суддів. розпочала свою діяльність 23 грудня 2024 року.

У лютому у ВРП повідомили, що між Радою правосуддя та СДІ час від часу виникають проблеми з «комунікацією», що позначається на ефективності розгляду скарг на суддів.

Періодично також фіксуються випадки повернення дисциплінарними палати ВРП матеріалів дисциплінарних справ інспекторам СДІ на доопрацювання.

Також у лютому Рада правосуддя звернулася до Кабінету міністрів з повідомленням про необхідність забезпечення потреб СДІ на суму більше $1 млн.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВРП Служба дисциплінарних інспекторів

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Вища рада правосуддя оцінить результати роботи Служби дисциплінарних інспекторів

Для дисциплінарних інспекторів також заплановані навчальні заходи.

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