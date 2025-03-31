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В апреле будут снижены цены еще на более чем 100 лекарств, — Виктор Ляшко

19:33, 31 марта 2025
Средний размер скидки составляет 17%, а диапазон варьируется в основном от 10% до более чем 60%.
В апреле будут снижены цены еще на более чем 100 лекарств, — Виктор Ляшко
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в апреле будут снижены цены еще на более чем 100 лекарственных средств.

«По результатам переговоров с украинскими производителями нам удалось достичь договоренностей о снижении цен еще на более чем 200 лекарственных средств. На половину из них цены уже снижены, что касается остальных препаратов — снижение начнется в течение апреля», — заявил он.

По его словам, средний размер скидки — 17%, а диапазон варьируется в основном от 10% до более чем 60%, в зависимости от конкретного препарата.

В список входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ОРВИ, болезней органов дыхания, нервной и эндокринной систем, а также дерматологических и желудочно-кишечных патологий, жаропонижающие.

«Мы продолжаем диалог с производителями лекарств, чтобы расширить перечень препаратов, доступных по сниженным ценам. Также работаем над прозрачностью ценообразования и честной конкуренцией на фармацевтическом рынке, чтобы каждый пациент мог получать лекарства по справедливой цене», — добавил он.

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Кроме того, украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

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Минздрав Виктор Ляшко

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