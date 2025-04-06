Военнослужащий отказался выполнить приказ по состоянию здоровья, поскольку по заключению ВВК ему противопоказана служба в ДШВ – что решил Верховный Суд

Медицинские противопоказания для службы в определенном роде войск не являются основанием для отказа от выполнения конкретного приказа начальника, если из заключений военно-врачебной комиссии не следует невозможность выполнения именно этого приказа по состоянию здоровья – Верховный Суд.

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Наличие медицинских противопоказаний для службы в определенном роде войск не является основанием для отказа от выполнения конкретного приказа начальника, если из заключений военно-врачебной комиссии не следует невозможность выполнения именно этого приказа по состоянию здоровья.

При этом определенная в боевом распоряжении временная граница не может отождествляться с временной границей действия соответствующего приказа. Об этом отметил Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20 января 2025 года по делу №759/2917/23.

Обстоятельства дела

Военнослужащий, призванный по мобилизации на особый период, отказался выполнить приказ начальника, который был издан на основании боевого распоряжения командира батальона о необходимости прибыть в населенный пункт Термаховка Вышгородского района Киевской области с целью занятия и удержания рубежа обороны, чем подорвал боевую готовность подразделения.

Суды предыдущих инстанций признали солдата виновным и осудили по ч. 4 ст. 402 УК.

В кассационной жалобе осужденный указывает, что он отказался выполнить приказ по состоянию здоровья, поскольку согласно заключению военно-врачебной комиссии ему противопоказана служба в ДШВ по состоянию здоровья, о чем в материалах производства имеется справка, а осужденный считает, что воинская часть по роду войск относится к ДШВ.

Также суды не установили, является ли командир батальона его начальником, поскольку он был призван в другую воинскую часть и до него не был доведен приказ о переводе.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда зачел осужденному в срок наказания срок его предварительного заключения, в остальном оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что согласно имеющемуся в материалах производства выписке из приказа солдат был назначен на должность водителя отделения противотанковых управляемых ракет.

Согласно справке ВЛК солдат признан ограниченно годным к военной службе, также указано о наличии у солдата противопоказаний к службе в ДШВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

По запросу КУС вр. и. о. командира воинской части сообщил, что воинская часть с момента создания не относилась к десантно-штурмовым войскам или войскам морской пехоты. При обстоятельствах данного конкретного производства открытый отказ осужденного выполнить приказ начальника, который заключался в необходимости солдату прибыть в населенный пункт Термаховка Вышгородского района Киевской области с целью занятия и удержания рубежа обороны, не может быть обусловлен указанными выше выводами ВЛК, поскольку из их содержания не следует невозможность выполнения солдатом указанного конкретного приказа по состоянию здоровья.

Сами по себе выводы ВЛК не указывают на законность действий солдата по отказу выполнить законный приказ начальника, учитывая, что на момент совершения солдатом такого деяния он служил в соответствующей структурной части соответствующего военного формирования.

Относительно доводов стороны защиты, высказанных в судебном заседании о том, что боевое распоряжение командира батальона, на основании которого командир батареи противотанковых управляемых ракет этого батальона отдавал указанный выше приказ, согласно его содержанию должно было быть выполнено до 16:00 28.08.2022, и потому на 17.10.2022 оно уже не подлежало выполнению, также представляются необоснованными.

Указанные в боевом распоряжении временные границы его выполнения касаются исключительно этого боевого распоряжения. Однако солдат был осужден не за неисполнение боевого распоряжения, а за неисполнение конкретного приказа начальника, который был издан на основании указанного боевого распоряжения.

При этом определенная в боевом распоряжении временная граница, не позднее которой командиру батареи противотанковых управляемых ракет указанного батальона приказано силами и средствами этой батареи осуществить выдвижение в соответствующий район, не может отождествляться с временной границей действия соответствующего приказа.

Автор: Наталя Мамченко

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