С 1 апреля на некоторых дорогах Киева и Днепра увеличат разрешенную скорость движения — список

С 1 апреля по 1 ноября 2025 года на отдельных участках дорог разрешенная скорость движения увеличена до 80 км/ч.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 апреля увеличена разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог Киева и Днепра. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Киев

С 1 апреля по 1 ноября 2025 года на отдельных участках дорог разрешенная скорость движения увеличена до 80 км/ч.

Это решение принято в соответствии с решением Киевского городского совета.

Перечень участков дорог в Киеве:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

На других участках столицы разрешенная скорость остается 50 км/ч.

Днепр

В соответствии с решением исполнительного комитета Днепровского городского совета, в период с 01 апреля по 01 ноября 2025 года разрешенная скорость движения на определенных участках увеличена до 70 км/ч.

Перечень участков в Днепре:

- ул. Набережная Заводская, кроме:

▪️ 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;

▪️ от выезда со шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост;

▪️ 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой и ул. Метростроевской;

- ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

- шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

- шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до границы города);

- ул. Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до моста Усть-Самарского, кроме участков по 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов);

- Центральный мост;

- Усть-Самарский мост;

- Кайдакский мост.

В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации настроены на актуально разрешенную скорость.

Ответственность за превышение скорости, согласно ст. 122 КУоАП:

- Превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн;

- Превышение более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.