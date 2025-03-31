С 1 апреля на некоторых дорогах Киева и Днепра увеличат разрешенную скорость движения — список

С 1 апреля увеличена разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог Киева и Днепра. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Киев
С 1 апреля по 1 ноября 2025 года на отдельных участках дорог разрешенная скорость движения увеличена до 80 км/ч.
Это решение принято в соответствии с решением Киевского городского совета.
Перечень участков дорог в Киеве:
На других участках столицы разрешенная скорость остается 50 км/ч.
Днепр
В соответствии с решением исполнительного комитета Днепровского городского совета, в период с 01 апреля по 01 ноября 2025 года разрешенная скорость движения на определенных участках увеличена до 70 км/ч.
Перечень участков в Днепре:
- ул. Набережная Заводская, кроме:
▪️ 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;
▪️ от выезда со шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост;
▪️ 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой и ул. Метростроевской;
- ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
- шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
- шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до границы города);
- ул. Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до моста Усть-Самарского, кроме участков по 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов);
- Центральный мост;
- Усть-Самарский мост;
- Кайдакский мост.
В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации настроены на актуально разрешенную скорость.
Ответственность за превышение скорости, согласно ст. 122 КУоАП:
- Превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн;
- Превышение более чем на 50 км/ч — 1700 грн.
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