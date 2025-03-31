Украина и Еврокомиссия начали скрининговые встречи по вопросам цифровой трансформации и медиа

Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина стремится продолжить и расширить такую практику и ускорить интеграцию по присоединению к политике «Роуминг как дома», взаимному признанию доверительных услуг и электронной идентификации, интеграции Украины в DESI.

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В понедельник, 31 марта, в Брюсселе началась двусторонняя встреча представителей Украины и Европейской Комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по переговорной Главе 10 «Цифровая трансформация и медиа», передает Правительственный портал.

«Цифровая трансформация Украины стала примером устойчивости и креативности даже перед лицом беспрецедентных вызовов. Украинский опыт показывает, как цифровые инструменты могут повысить прозрачность, расширить возможности граждан и способствовать экономическому росту. Важным шагом стало принятие Закона «О медиа», полностью гармонизированного с Директивой ЕС о аудиовизуальных медиа-услугах. Мы привержены защите свободы слова и обеспечению доступа граждан Украины к разнообразной, точной и достоверной информации», — заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, открывая заседание.

В своем выступлении она отметила, что Украина динамично приближается к стандартам ЕС, а также активно присоединяется к европейскому цифровому и медиа-пространству — присоединилась к таким программам ЕС, как «Цифровая Европа», «Механизм «Соединяя Европу», «Креативная Европа». Украина участвует в качестве наблюдателя в европейских экспертных группах, подписала Соглашение с Европейским агентством по кибербезопасности (ENISA), украинский регулятор участвует в работе BEREC.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина стремится продолжать и расширять такую практику и ускорять интеграцию по присоединению к политике «Роуминг как дома», взаимному признанию доверительных услуг и электронной идентификации, интеграции Украины в DESI (Индекс цифровой экономики и общества), доступу к Киберрезерву ЕС и реализации стратегических целей по полупроводникам в рамках программы «Цифровая Европа». Также Украина стремится ускорить интеграцию для участия в качестве наблюдателя в ряде экспертных групп ЕС.

«Мы полностью осознаем ответственность, которая придет вместе с членством в ЕС. Подтверждаем готовность имплементировать законодательство ЕС в этой сфере, и во время переговорных встреч делегация представит видение графика адаптации законодательства. Я хочу завершить свое выступление обращением к Еврокомиссии с заявлением о готовности и решимости Украины к открытию первых переговорных Кластеров. У нас есть отчет Европейской Комиссии, подготовлены Дорожные карты, необходимые для открытия первого Кластера, а также разработаны другие необходимые документы. Это была работа на общенациональном уровне: члены украинского парламента, правительства, организации гражданского общества, эксперты и все государственные службы, включая судебную ветвь власти, были вовлечены в процесс подготовки страны к открытию первого Кластера. Мы ожидаем, что решение о его открытии будет принято как можно скорее. И я надеюсь на подход, основанный на заслугах, для всех стран расширения», — подчеркнула глава делегации.

Двусторонние встречи Украина–ЕС по Главе 10 «Цифровая трансформация и медиа» продлятся два дня — 31 марта и 1 апреля. В рамках сессий украинские специалисты представят прогресс по приближению законодательства к праву ЕС и следующие шаги по следующим направлениям:

Электронные коммуникации;

Цифровые услуги;

Данные;

Доверие к цифровым технологиям и кибербезопасность;

Медиа;

Искусственный интеллект и другие.

Законодательство ЕС в рамках данного раздела включает нормы по электронным коммуникациям, услугам информационного общества, в том числе электронной коммерции и услугам с условным доступом, а также аудиовизуальным услугам. В сфере электронных коммуникаций acquis ЕС направлено на устранение барьеров для эффективного функционирования внутреннего рынка телекоммуникационных услуг и сетей, содействие конкуренции и защиту интересов потребителей в этом секторе, включая общую доступность современных услуг.

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