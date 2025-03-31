Из-за долгов по всей Украине будут появляться графики подачи воды, — нардеп Богдан Кицак

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в апреле в Ровно вводят почасовую подачу воды. Причина — необоснованный тариф.
Народный депутат Украины Богдан Кицак заявил, что такие графики могут появляться и в других городах страны. Об этом он сказал во время эфира телеканала «Новости. Live».
«Прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, Франковске и так далее — они дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если суммировать по всей Украине, — он просто насчитывается на десятки миллиардов. Поэтому нужно выходить из этой ситуации.
Насколько эффективен этот выход из ситуации? Ну, посмотрим. Сейчас будет всенародное недовольство — по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-то эффективное решение», — сказал он.
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