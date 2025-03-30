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В США самолет упал на жилой дом — есть погибшие, видео

11:24, 30 марта 2025
Легкий турбовинтовой самолет SOCATA TBM упал на жилой дом в Миннесоте.
В США самолет упал на жилой дом — есть погибшие, видео
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В Соединенных Штатах в штате Миннесота разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы есть погибшие, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным ведомства, SOCATA TBM7, небольшой одномоторный самолет, способный перевозить до шести человек, вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт Анока Каунти-Блейн в Миннеаполисе. Катастрофа произошла около 12:20 по местному времени. Количество людей на борту неизвестно.

В СМИ сообщают, что самолет врезался в жилой дом, в результате чего здание вспыхнуло. По информации начальника пожарной охраны Бруклин-Парка, все пассажиры, вероятно, погибли. Он уточнил, что жильцы дома успели покинуть дом и не пострадали.

Пожарные ликвидировали огонь, охвативший несколько зданий. Ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

Расследование причин катастрофы возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте.

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США

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