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У США літак впав на житловий будинок — є загиблі, відео

11:24, 30 березня 2025
Легкий турбогвинтовий літак SOCATA TBM упав на житловий будинок у Міннесоті.
У США літак впав на житловий будинок — є загиблі, відео
Фото: Mike Deyo
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У Сполучених Штатах у штаті Міннесота розбився легкомоторний літак. Внаслідок авіакатастрофи є загиблі, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США.

За даними відомства, SOCATA TBM7, невеликий одномоторний літак, здатний перевозити до шести осіб, вилетів з міжнародного аеропорту Де-Мойн в Айові та прямував до аеропорту Анока Каунті-Блейн у Міннеаполісі. Катастрофа сталася близько 12.20 за місцевим часом. Кількість людей на борту невідома.

У ЗМІ повідомляють, що літак врізався в житловий будинок, внаслідок чого будівля спалахнула. За інформацією начальника пожежної охорони Бруклін-Парку, усі пасажири, ймовірно, загинули. Він уточнив, що мешканці будинку встигли залишити будинок та не постраждали.

Пожежники ліквідували вогонь, що охопив кілька будівель. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Розслідування причин катастрофи очолить Національна рада з питань безпеки на транспорті.

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США

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