Українці зможуть оформити 35 видів відстрочки онлайн в Резерв+, — Катерина Черногоренко

У застосунку Резерв+ планується реалізація 35 типів відстрочок від мобілізації за 2025 рік.

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Українці протягом 2025 року в додатку Резерв+ зможуть оформити 35 видів відстрочки, не виходячи з дому. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що до кінця першого півріччя 2025 року в Резерв+ мають бути запущені два нові види відстрочки:

- для людей, які мають тимчасову непридатність до служби на основі висновку ВЛК;

- для сімей, які мають чоловіка та дружину у війську і дитину до 18 років, за якою потрібно доглядати.

"На черзі у нас 35 типів відстрочок. Є амбітний план, що ми за 2025 рік зможемо, скажімо так, розробити, реалізувати з технічної точки зору всі відстрочки для наших громадян. Я нагадую, що запуск таких відстрочок залежить не тільки від Міністерства оборони, від цифрової команди, але й від готовності наших партнерів", - повідомила Черногоренко.

Як писала «Судово-юридична газета», у Резерв+ запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. Як стало відомо, до 8 травня в застосунку можна буде оформити ще два типи відстрочок.

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