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У Пентагоні плануються масові скорочення працівників

10:47, 30 березня 2025
У ЗМІ припускають, що скорочення можуть торкнутися 76 тисяч співробітників відомства.
У Пентагоні плануються масові скорочення працівників
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Міністр оборони США Піт Гегсет підписав меморандум про скорочення цивільного персоналу в Пентагоні в межах заходів федерального уряду щодо оптимізації витрат.  Про це повідомляє Bloomberg.

У рамках цієї ініціативи Пентагон впроваджуватиме автоматизацію й намагатиметься мінімізувати дублювання й надмірну бюрократію.

При цьому не уточнюється, яку кількість робочих місць буде скорочено.

У лютому Міністерство оборони оголосило про плани скоротити від 5% до 8% свого цивільного персоналу, а Піт Хегсет підтвердив свою рішучість підтримати ініціативу президента Дональда Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили.

На сьогодні в Пентагоні працює близько 950 тисяч цивільних осіб, що означає, що скорочення можуть вплинути на до 76 тисяч працівників.

За даними видання, меморандум, який підписав Піт Гегсет, передбачає низку заходів для реалізації цього плану.

Зокрема, міністерство розглядає можливість впровадження програми відкладеного виходу у відставку, а також пропонує добровільний достроковий вихід на пенсію цивільним службовцям, які мають на це право.

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США Пентагон

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