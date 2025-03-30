Наводив авіабомби на Херсон – у Миколаєві судять чоловіка за держзраду

Чоловік через Телеграм зливав дані ворогу про енергетичну інфраструктуру та військові об’єкти.

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Центральним районним судом Миколаєва розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до 52-річного мешканця Херсону, підозрюваного у вчиненні державної зради. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що підозрюваний приєднався до одного з антиукраїнських Telegram-каналів, створених для збору відомостей військового характеру, іншої важливої інформації щодо подій на території Херсону.

В березні 2025 року він надіслав інформацію, із зазначенням географічних координат, місць, де на його думку знаходиться військова техніка та боєприпаси ЗС України. Також ним було передано відомості про розташування об’єкта критичної енергетичної інфраструктури.

В подальшому, по деяким з цих об’єктів було нанесено удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, просив обрати більш м’який запобіжний захід.

Захисник підтримав позицію свого клієнта, зазначив, що останній має міцні соціальні зв’язки і не збирається переховуватись, а за такого можливо застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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