Наводил авиабомбы на Херсон – в Николаеве судят мужчину за госизмену

Мужчина через Телеграм сливал данные врагу об энергетической инфраструктуре и военных объектах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральным районным судом Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к 52-летнему жителю Херсона, подозреваемому в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подозреваемый присоединился к одному из антиукраинских Telegram-каналов, созданных для сбора сведений военного характера, другой важной информации о событиях на территории Херсона.

В марте 2025 года он направил информацию с указанием географических координат мест, где по его мнению находится военная техника и боеприпасы ВС Украины. Также им были переданы сведения о расположении объекта критической энергетической инфраструктуры.

В дальнейшем по некоторым из этих объектов были нанесены удары с применением управляемых авиационных бомб.

Подозреваемый в судебном заседании возразил против удовлетворения ходатайства, просил избрать более мягкую меру пресечения.

Защитник поддержал позицию своего клиента, отметил, что последний имеет крепкие социальные связи и не собирается скрываться, а при этом возможно применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.