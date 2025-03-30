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Наводил авиабомбы на Херсон – в Николаеве судят мужчину за госизмену

11:43, 30 марта 2025
Мужчина через Телеграм сливал данные врагу об энергетической инфраструктуре и военных объектах.
Наводил авиабомбы на Херсон – в Николаеве судят мужчину за госизмену
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Центральным районным судом Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к 52-летнему жителю Херсона, подозреваемому в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подозреваемый присоединился к одному из антиукраинских Telegram-каналов, созданных для сбора сведений военного характера, другой важной информации о событиях на территории Херсона.

В марте 2025 года он направил информацию с указанием географических координат мест, где по его мнению находится военная техника и боеприпасы ВС Украины. Также им были переданы сведения о расположении объекта критической энергетической инфраструктуры.

В дальнейшем по некоторым из этих объектов были нанесены удары с применением управляемых авиационных бомб.

Подозреваемый в судебном заседании возразил против удовлетворения ходатайства, просил избрать более мягкую меру пресечения.

Защитник поддержал позицию своего клиента, отметил, что последний имеет крепкие социальные связи и не собирается скрываться, а при этом возможно применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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суд Херсон Николаев госизмена

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