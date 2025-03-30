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В Пентагоне планируются массовые сокращения работников

10:47, 30 марта 2025
В СМИ предполагают, что сокращения могут затронуть 76 тысяч сотрудников ведомства.
В Пентагоне планируются массовые сокращения работников
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Министр обороны США Пит Гегсет подписал меморандум о сокращении гражданского персонала в Пентагоне в рамках мер федерального правительства по оптимизации расходов. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках этой инициативы Пентагон будет внедрять автоматизацию и постараться минимизировать дублирование и чрезмерную бюрократию.

При этом не уточняется, какое количество рабочих мест будет сокращено.

В феврале Министерство обороны объявило о планах сократить от 5 до 8% своего гражданского персонала, а Пит Хегсет подтвердил свою решимость поддержать инициативу президента Дональда Трампа по уменьшению федеральной рабочей силы.

На сегодняшний день в Пентагоне работает около 950 тысяч гражданских лиц, что означает, что сокращения могут повлиять на до 76 тысяч работников.

По данным издания, меморандум, который подписал Пит Гегсет, предусматривает ряд мер по реализации этого плана.

В частности, министерство рассматривает возможность внедрения программы отложенного ухода в отставку, а также предлагает добровольный досрочный выход на пенсию гражданским служащим, имеющим на это право.

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США Пентагон

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