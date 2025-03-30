Украинцы смогут оформить 35 видов отсрочки онлайн в Резерв+, — Екатерина Черногоренко

В приложении Резерв+ планируется реализация 35 типов отсрочек от мобилизации за 2025 год.

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Украинцы в течение 2025 года в приложении Резерв+ смогут оформить 35 видов отсрочки, не выходя из дома. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Она отметила, что к концу первого полугодия 2025 года в Резерв+ должны быть запущены два новых вида отсрочки:

- для людей, имеющих временную непригодность к службе на основе заключения ВЛК;

- для семей, имеющих мужа и жену в армии и ребенка до 18 лет, за которым нужно ухаживать.

"На очереди у нас 35 типов отсрочок. Есть амбициозный план, что мы за 2025 год сможем, скажем так, разработать, реализовать с технической точки зрения все отсрочки для наших граждан. Я напоминаю, что запуск таких отсрочок зависит не только от Министерства обороны, от цифровой команды, но и от готовности наших партнеров", - сказала она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Резерв+ заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения. Как стало известно, до 8 мая в приложении можно будет оформить еще два типа отсрочек.

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