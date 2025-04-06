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Блокирование банком счета является правомерным, если клиент использовал счет физического лица для предпринимательской деятельности — Верховный Суд

19:00, 6 апреля 2025
Истец ссылалась на то, что блокирование банком ее счетов без законных оснований является нарушением договорных обязательств и прав клиента на распоряжение своими средствами.
Блокирование банком счета является правомерным, если клиент использовал счет физического лица для предпринимательской деятельности — Верховный Суд
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Действия банка по установлению клиенту высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов и расторжению деловых отношений являются правомерными, если клиент нарушил банковское законодательство, в частности использовал счет физического лица для осуществления предпринимательской деятельности. На это указал Верховный Суд в постановлении от 12 февраля 2025 года по делу №645/5124/23 о защите прав потребителя.

Обстоятельства дела

Истец ссылалась на то, что блокирование банком ее счетов без законных оснований нарушает договорные обязательства и права клиента на распоряжение своими средствами. Одностороннее прекращение исполнения договора банковского обслуживания противоречит принципу надлежащего исполнения обязательств. При попытке открыть счета в других банках она получала отказ из-за своей «ненадежности». Законность ее требований подтверждена судебным решением, которым действия банка признаны незаконными и банк обязали устранить ограничения.

Решением районного суда, с которым согласился апелляционный суд, иск был удовлетворен. Судебные решения мотивированы тем, что банк должным образом не обосновал и не предоставил надлежащих доказательств правомерности блокирования карточного счета, открытого на имя истицы, не предоставил доказательств обращения с заявлением в правоохранительные органы о незаконных, по мнению банка, действиях клиента, не доказал нарушения истицей требований законодательства, в частности Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», в результате которых ее карточные счета были заблокированы, нарушив сроки приостановления финансовых операций, предусмотренные указанным законом, без надлежащего обоснования.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами судов, отменил судебные решения и вынес новое решение об отказе в удовлетворении иска, исходя из следующего.

Согласно ч. 6 ст. 11 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» субъекты первичного финансового мониторинга вправе требовать от клиента необходимую информацию и документы для проверки. Они обязаны применять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов с высоким риском деловых отношений, в соответствии с ч. 1 ст. 12 этого же закона.

Истец допустила нарушение банковского законодательства, а именно режима использования счетов физического лица для ведения предпринимательской деятельности, что стало основанием для установления клиенту (истцу) неприемлемо высокого риска и, соответственно, отказа от поддержания деловых отношений.

При этом отказ от поддержания деловых отношений является основанием для ограничения истицы в пользовании ее счетами как физического лица, что побудило банк направить письмо с уведомлением о расторжении отношений и просьбой предоставить реквизиты в другом банке для перечисления остатков с ее счетов.

Решение расторгнуть заключенные с физическим лицом договоры и закрыть текущие счета приняты банком на основании абз. 3 ч. 1 ст. 15 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», а именно в связи с установлением неприемлемо высокого риска по результатам переоценки банком риска клиента.

Банк имел право отказаться от договоров с клиентом, риск деловых отношений с которым является высоким, поскольку доказал, что клиент нарушил банковские правила, используя счет физического лица для ведения предпринимательской деятельности.

Автор: Наталя Мамченко

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Блокирование банком счета является правомерным, если клиент использовал счет физического лица для предпринимательской деятельности — Верховный Суд

Истец ссылалась на то, что блокирование банком ее счетов без законных оснований является нарушением договорных обязательств и прав клиента на распоряжение своими средствами.

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