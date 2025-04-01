Блокування банком рахунку є правомірним, якщо клієнт використав рахунок фізособи для підприємницької діяльності — Верховний Суд

Позивачка посилалася на те, що блокування банком її рахунків без законних підстав є порушенням договірних зобов’язань і прав клієнта на розпорядження своїми коштами.

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Дії банку щодо встановлення клієнту високого рівня ризику легалізації (відмивання) доходів та розірвання ділових відносин є правомірними, якщо клієнт порушив банківське законодавство, зокрема використав рахунок фізичної особи для здійснення підприємницької діяльності. На це вказав Верховний Суд у постанові від 12 лютого 2025 року по справі №645/5124/23 про захист прав споживача.

Обставини справи

Позивачка посилалася на те, що блокування банком її рахунків без законних підстав є порушенням договірних зобов’язань і прав клієнта на розпорядження своїми коштами. Одностороннє припинення виконання договору банківського обслуговування суперечить принципу належного виконання зобов’язань. При спробі відкрити рахунки в інших банках отримувала відмову через її «неблагонадійність». Законність її вимог підтверджена судовим рішенням, яким визнано дії банку незаконними та зобов’язано усунути обмеження.

Рішенням районного суду, з яким погодився апеляційний суд, позов задоволено. Судові рішення мотивовано тим, що банк належним чином не обґрунтував й не надав належних доказів правомірності блокування карткового рахунку, відкритого на ім’я позивачки, не надав доказів звернення із заявою до правоохоронних органів про незаконні, на думку банку, дії клієнта, не довів порушення позивачкою вимог законодавства, зокрема Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за наслідками порушення яких було заблоковано її карткові рахунки, порушивши строки зупинення фінансових операцій, передбачені вказаним законом без належного обґрунтування.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками судів, судові рішення скасував та ухвалив нове рішення про відмову у задоволенні позову, з огляду на таке.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають право вимагати від клієнта необхідну інформацію та документи для перевірки. Вони зобов'язані вживати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів із високим ризиком ділових відносин, відповідно до ч. 1 ст. 12 цього ж закону.

Позивачка допустила порушення банківського законодавства, а саме режиму використання рахунків фізичної особи для ведення підприємницької діяльності, що стало підставою для встановлення клієнту (позивачці) неприйнятно високого ризику й, відповідно, відмови від підтримання ділових відносин.

Водночас відмова від підтримання ділових відносин є підставою для обмеження позивача в користуванні її рахунками як фізичної особи, що спонукало банк до направлення листа з повідомленням про розірвання відносин та надання нею реквізитів в іншому банку для перерахування залишків з її рахунків.

Рішення розірвати укладені з фізичною особою договори та закрити поточні рахунки прийняті банком на підставі абз. 3 ч. 1 ст. 15 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме у зв’язку із встановленням неприйнятно високого ризику за результатами переоцінки банком ризику клієнта.

Банк мав право відмовитись від договорів із клієнтом ризик ділових відносин з яким є високим, оскільки довів, що клієнт порушив банківські правила, використовуючи рахунок фізичної особи для ведення підприємницької діяльності.

Автор: Наталя Мамченко

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