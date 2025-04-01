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У Китаї заявили, що шлях до відновлення миру в Україні далекий

12:19, 1 квітня 2025
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін закликає продовжити мирні перемовини.
У Китаї заявили, що шлях до відновлення миру в Україні далекий
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Пекін вважає, що досягнення миру в Україні все ще виглядає як віддалена перспектива. Однак Китай виступає на підтримку "мирних ініціатив" між Росією та США. Про це заявив очільник МЗС КНР Ван Ї під час візиту до Москви, повідомляє Reuters.

"Слід також зазначити, що причини виникнення кризи вкрай складні, сторони з цілої низки ключових питань все ще значно розходяться, шлях до відновлення миру далекий", - сказав він.

Китайська сторона знову закликала до мирних переговорів. За словами дипломата, Росія та США вже досягли певних результатів, зокрема під час контактів президента США Дональда Трампа та Путіна.

"Контактують команди Москви й Вашингтона, відбулася серйозна розмова щодо політичного врегулювання української кризи та поліпшення російсько-американських відносин, досягнуто певних результатів", - зазначив Ван Ї.

Китайський політик наголосив на необхідності зробити конструктивний крок до миру, підкресливши, що "лежачи миру не здобудеш, потрібно трудитися і працею його домогтися".

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рф Україна війна Китай

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