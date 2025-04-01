Статус військового обліку чоловіків за кордоном при оформленні паспорта перевірятимуть автоматично

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі, а якщо дані відсутні, то вноситимуть їх автоматично.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За завданням Президента Уряд удосконалює надання послуг українцям, які знаходяться за кордоном. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зокрема, за його словами, Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

«Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі», - вказав він.

Окрім того, очільник МВС зазначив, що це буде відбуватися без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.