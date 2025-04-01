На Закарпатті затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон на краденому велосипеді, фото

Громадянин Сенегалу їхав по коліях велосипедом з Угорщини.

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На Закарпатті прикордонники затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон, рухаючись через колії на велосипеді. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, чоловік їхав по коліях велосипедом з Угорщини. Його зупинили, щойно він перетнув державну межу.

Іноземець не мав при собі паспортного документа, однак назвався громадянином Сенегалу. У наплічнику правопорушника була картка міжнародного захисту на території Словенії.

У ході перевірочних заходів оперативні співробітники загону встановили, що затриманий з 2021 року проживав на території Словенії.

Він мав проблеми з легалізацією у країні через невиконання умов, необхідних для законного перебування, тож вирішив перебратися звідти в Україну.

ДПСУ вказує, що іноземець потягом дістався Угорщини, спланував подальший маршрут за допомогою мобільного застосунку, вкрав велосипед та приїхав ним у пункт пропуску.

Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Після притягнення до відповідальності, його повернуто на територію Угорщини в порядку реадмісії.

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