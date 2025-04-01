Україна вже почала консультації з США щодо тексту угоди про корисні копалини, – Андрій Сибіга

Україна і США почали консультації щодо нового варіанту угоди про корисні копалини.

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Україна розпочала консультації із США щодо тексту угоди про корисні копалини. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції.

Очільник МЗС підтвердив, що його відомство 28 березня отримало новий текст угоди щодо ресурсів від американської сторони.

Він зазначив, що станом на зараз вже відбувся один раунд консультацій із США щодо тексту документа.

«У нас є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Підтверджую, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій», - повідомив очільник МЗС.

Він також запевнив, що українська сторона налаштована на укладення документа, який би відповідав національним інтересам як США, так і України.

За словами міністра, Україна вважає, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність великого американського бізнесу, - це також внесок у безпеку інфраструктури в Україні.

«Це завжди важливо, посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання», - наголосив він.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

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