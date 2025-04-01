У Києві хвилину мовчання будуть оголошувати на білбордах і сітілайтах

Із 1 квітня на диджитал-білбордах і сітілайтах на вулицях, а також інформаційних стендах на станціях метро з’являтиметься візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

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Як повідомили у КМДА, столична влада звернулася до власників рекламних носіїв щодо інформування про хвилину мовчання на засобах зовнішньої реклами та рекламних носіях, розміщених у київському метрополітені і більшість операторів зовнішньої реклами вже підтримала ініціативу.

Таким чином, із 1 квітня щодня о 9-й ранку на диджитал-білбордах і сітілайтах на вулицях, а також інформаційних стендах на станціях метро з’являтиметься візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Для інформування затверджено єдиний візуальний вигляд повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Пропозиції щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання були затверджені Київською міською радою наприкінці січня цього року.

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