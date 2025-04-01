ЄС готує удар у відповідь по Big Tech і американських банках через мегатарифи Трампа

ЄС може націлитися на американські банки J.P. Morgan або Bank of America, а також техногігантів — соціальну мережу X Ілона Маска, пошуковик Google або онлайн-ретейлера Amazon.

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Європейський Союз розглядає можливість відкриття нового фронту, поки президент США Дональд Трамп готується ввести так звані дзеркальні тарифи на всіх торгових партнерів США 2 квітня. Про це повідомляє Politico.

«День звільнення», як його називає Трамп, може стати найбільшою ескалацією торгової війни, яку він розпочав проти Канади, Мексики та Китаю після інаугурації 20 січня. Універсальні тарифи були введені на сталь, алюміній, а потім і на автомобілі — і тепер Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, повинна захищати економічні інтереси 27 країн блоку.

До цього часу Брюссель дотримувався класичного сценарію торгової війни, відповідаючи на мита Трампа на промислові метали аналогічними заходами проти таких символів США, як Harley-Davidson. Відповідь була «дзеркальною», але не ескалаційною.

Тепер, коли Вашингтон погрожує новими заходами не тільки через існуючі тарифи, але й за так звані нетарифні бар'єри, такі як регулювання в галузі технологій, Брюссель готує більш жорстку відповідь.

ЄС може націлитися на американські послуги, такі як банки J.P. Morgan або Bank of America, а також техногігантів — соціальну мережу X Ілона Маска, пошуковик Google або онлайн-ретейлера Amazon.

«Ми безумовно не виключаємо більш масштабної, більш ефективної і навіть більш креативної відповіді через сферу послуг, через права інтелектуальної власності», — повідомив старший чиновник ЄС журналістам в середині березня.

ЄС є чистим експортером автомобілів, фармацевтики та продуктів харчування в США. Але за послугами він є імпортером, і це дає більше важелів у суперечці. (Якщо рахувати товари та послуги разом, то торгівля через Атлантику в цілому збалансована: загальний профіцит ЄС складає лише 50 млрд доларів, що приблизно 3% від річного обсягу в 1,7 трлн доларів.)

«Техногіганти, фінансові та фармацевтичні компанії США глибоко укорінені в Європі. Якщо перегнути палицю, Брюссель може закрутити гайки: ввести цифрові збори для Силіконової долини, посилити правила для Уолл-стріт або обкласти податком експорт фармацевтики з США», — каже Тобіас Герхке, старший аналітик Європейської ради з міжнародних відносин.

«Америка може розмахувати великою дубинкою, але в Європи є багато гострих каменів, які можна кинути».

У торговій боротьбі з Трампом Єврокомісія поки що діє в тій же ваговій категорії: удар за ударом.

Після введення США нових мит на сталь та алюміній у середині березня, Комісія готова відповісти мита на 26 мільярдів євро американського експорту. Після складних консультацій з урядами та бізнесом ЄС Брюссель, ймовірно, оголосить ці списки вже на цьому тижні.

Але є обмеження для товарів — неможливо завдати удару по всьому.

«Якщо Трамп введе дзеркальні тарифи, ми переходимо на зовсім новий рівень гри», — сказав один із дипломатів ЄС.

Залежно від тактики Трампа, Комісія може піти двома шляхами щодо удару по послугах.

По-перше, використовуючи вже існуючі правила: посилити регулювання для Big Tech, обкласти податком великі американські банки, уповільнити видачу ліцензій на ведення бізнесу в ЄС.

«Коли дивишся на дії американських ІТ-компаній останніми місяцями, стає зрозуміло, що вони лобіюють Білий дім проти Європи. Однак це робить їх дуже вразливими для контрзаходів», — каже Ів Мелін, партнер юридичної фірми.

Хорошим прикладом є Закон про цифрові ринки, спрямований на обмеження влади техногігантів і захист конкуренції. Комісія може вже на цьому тижні винести рішення щодо того, чи порушують Apple та Meta ці правила.

Але в цьому випадку Брюссель буде діяти обережно, щоб не роздмухувати вогонь.

ЄС також може ввести податки на фінансові транзакції та цифрові потоки або підвищити збори для американських авіакомпаній за посадку в європейських аеропортах.

Інший важіль — обмежити доступ американських компаній до державних тендерів ЄС через новий Міжнародний інструмент закупівель. Якщо Брюссель закриє ринок для американських енергетичних і консалтингових компаній — це вдарить по ключовому джерелу доходу.

В крайньому випадку ЄС може використати свою торгову «базуку» — Інструмент протидії примусу. Він дозволить застосувати комплексну відповідь, включаючи сферу послуг, якщо Брюссель визнає дії США надмірними.

«Такі заходи, в принципі… можливі, наприклад, за допомогою Інструмента протидії примусу», — підтвердив високопоставлений чиновник ЄС.

Протягом шести місяців Комісія може, наприклад, заблокувати X Маска, обмежити права інтелектуальної власності американських техногігантів або заборонити їм інвестувати в ЄС.

Проте для застосування цього механізму потрібно схвалення 15 з 27 країн-членів ЄС.

Хоча Брюссель готовий до ескалації, він все ж сподівається на переговори. Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович хоче домовитися з США про «дорожню карту» для переговорів, коли вступить в силу наступний раунд тарифів.

Можливі кроки: зниження мит, інвестиції в американську оборонну промисловість, закупівля зрідженого природного газу з США, пом'якшення регулювання.

Автор: Наталя Мамченко

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