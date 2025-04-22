У Володимирській області РФ пролунали вибухи на великому складі з боєприпасами, відео

У Володимирській області Росії вибухає 51-й арсенал ГРАУ.

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У Кіржацькому районі Володимирської області РФ пролунали потужні вибухи у районі арсеналу головного ракетно-артилерійського управління ЗС РФ військової частини 11785. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив, що у Кіржацькому районі пролунав вибух, але не розкривав інших деталей.

За словами місцевих жителів, дим від вибухів було видно у небі над селищем Барсово. Також повідомляється про перекриття дороги з боку Москви до міста Кіржач.

За даними ЗМІ, на складі могли зберігатись близько 100 тисяч тонн боєприпасів.

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