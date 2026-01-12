  1. Фото
  2. / В Україні

$6700 за «вирішення питання» проживання дитини з батьком — судитимуть адвокатку та посадовця

22:00, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До реалізації злочинного плану адвокатка залучила свого спільника – начальника відділу державної реєстрації місцевої міської ради.
$6700 за «вирішення питання» проживання дитини з батьком — судитимуть адвокатку та посадовця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвокатки та начальника відділу однієї з міськрад області за фактами одержання неправомірної вигоди.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, торік юристка надавала своєму клієнту правову допомогу у справі щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки з ним.

«На той час дівчинці було 11 років і вона постійно проживала з батьком, так як мати після початку повномасштабного вторгнення виїхала в Італію. У 2023 році батьки розлучилися і місце проживання дитини потрібно було закріпити юридично.

Розуміючи складність ситуації, жінка повідомила клієнтові, що за певну суму коштів може вплинути на суддів для розгляду справи на його користь та допомогти отримати необхідні документи», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що до реалізації злочинного плану адвокатка залучила свого спільника – начальника відділу державної реєстрації місцевої міської ради.

Посадовець мав, використовуючи свої робочі зв’язки, забезпечити видачу акту обстеження умов проживання малолітньої доньки заявника та довідки що чоловік виховує дитину самостійно. У подальшому, ці документи мали бути долучені до позовної заяви в інтересах батька.

«Адвокатка, у свою чергу, мала вплинути на суддю, щоб рішення було прийняте на користь її клієнта.

Загалом обвинувачені отримали за свої «послуги» 6 700 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Також, як зазначили у відомстві, юристка за 200 доларів США організувала фіктивну зміну реєстрації місця проживання колишньої дружини клієнта, щоб справа розглядалась у «потрібному» суді.

У липні минулого року протиправну діяльність спільників було припинено.

Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Львів адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]