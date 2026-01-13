Сергія Погрібного обрали Секретарем Великої Палати Верховного Суду

У Великій Палаті Верховного Суду обрали нового Секретаря.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 13 січня, у Великій Палаті Верховного Суду відбулися збори суддів, на яких розглянули питання про обрання нового Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», за результатами голосування Сергія Погрібного було обрано Секретарем Великої Палати Верховного Суду строком на 3 роки.

Свої кандидатури висунули:

Суддя ВП ВС Віталій Уркевич

Суддя ВП ВС Сергій Погрібний

За результатами таємного голосування кандидатуру Віталія Уркевича підтримали 10 суддів, кандидатуру Сергія Погрібного — 11 суддів.

Зауважимо, що 5 січня завершився трирічний термін з дня обрання судді Верховного Суду Віталія Уркевича до складу Великої Палати Верховного Суду, якого за результатами таємного голосування суддів Великої Палати ВС було обрано на посаду Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

Відповідно до ч. 9 ст. 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закінчення строку, на який суддю обрано до Великої Палати, припиняє його повноваження як Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.