В Большой Палате Верховного Суда избрали нового Секретаря.

Во вторник, 13 января, в Большой Палате Верховного Суда состоялось собрание судей, на котором рассмотрели вопрос об избрании нового Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», по результатам голосования Сергея Погрибного избрали Секретарем Большой Палаты Верховного Суда сроком на 3 года.

Свои кандидатуры выдвинули:

Судья БП ВС Виталий Уркевич

Судья БП ВС Сергей Погрибной

По результатам тайного голосования кандидатуру Виталия Уркевича поддержали 10 судей, кандидатуру Сергея Погрибного – 11 судей.

Отметим, что 5 января завершился трехлетний срок со дня избрания судьи Верховного Суда Виталия Уркевича в состав Большой Палаты Верховного Суда, которого по результатам тайного голосования судей Большой Палаты ВС избрали на должность Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

В соответствии с ч. 9 ст. 45 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» окончание срока, на который судью избрали в Большую Палату, прекращает его полномочия как Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

