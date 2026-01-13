Большая Палата Верховного Суда выбирает нового Секретаря — текстовая трансляция

Большая Палата ВС выбирает нового Секретаря Суда: «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 13 января, в Большой Палате Верховного Суда запланировано проведение собрания судей, на котором предусмотрено рассмотрение вопроса об избрании нового Секретаря Большой Палаты Верховного Суда. «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию событий.

Отметим, что 5 января завершился трехлетний срок со дня избрания судьи Верховного Суда Виталия Уркевича в состав Большой Палаты Верховного Суда, который по результатам тайного голосования судей Большой Палаты ВС был избран на должность Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

В соответствии с ч. 9 ст. 45 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» окончание срока, на который судья избран в Большую Палату, прекращает его полномочия как Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

На собрании будет рассмотрен вопрос об избрании Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

15:50 Суддя Віталій Уркевич розпочав свою агітаційну доповідь.

Він детально розповів про свій досвід, а також нагадав результати його діяльності на посаді секретаря ВП ВС, яку він обіймав до 5 січня, зокрема, реалізації ініціатив на міжнародному рівні.

Уркевич зазначив, що більше 300 справ залишилися без розгляду, що є першочерговим, та наголосив на вдосконаленні графіків засідань та строків оприлюднення справ.

Задля покращення роботи управління він запропонував запровадити опитування щодо діяльності ВП ВС.

15:48 Розпочалося самовисування кандидатів.

15:47 Одноголосно визначено 10 хв на самовисування для кожного кандидата.

15:38 Оголошено порядок голосування, яке проводитиметься таємно.

15:32 Самовисування кандидатів на посаду Секретаря ВП ВС.

Свої кандидатури висунули:

Суддя ВП ВС Віталій Уркевич

Суддя ВП ВС Сергій Погрібний

15:25 Затверджено склад лічильної комісії:

Суддя ВП ВС Мартєв Сергій

Суддя ВП ВС Булейко Ольга

Суддя КАС ВС Гімон Микола

15:22 Питання про відкладення виборів не набрало необхідної кількості голосів (8 «за», 13 - «проти»).

15:15 Лев Кишакевич заперечив можливість відкладення засідання і наголосив на нагальності розгляду питання.

15:10 Олег Кривенда запропонував перенести засідання у звʼязку з нещодавнім виходом з відпусток суддів (12 січня).

15:08 Ірина Воробйова одноголосно обрана секретарем зборів суддів щодо обрання Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

15:00 Розпочалися збори суддів ВП ВС. Присутній повний склад – 21 суддя.

Підпишіться на наш Телеграм-канал t.me/sudua та на Google Новости SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі найбільш важливих подій.