Большая Палата Верховного Суда выбирает нового Секретаря — текстовая трансляция
Во вторник, 13 января, в Большой Палате Верховного Суда запланировано проведение собрания судей, на котором предусмотрено рассмотрение вопроса об избрании нового Секретаря Большой Палаты Верховного Суда. «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию событий.
Отметим, что 5 января завершился трехлетний срок со дня избрания судьи Верховного Суда Виталия Уркевича в состав Большой Палаты Верховного Суда, который по результатам тайного голосования судей Большой Палаты ВС был избран на должность Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.
В соответствии с ч. 9 ст. 45 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» окончание срока, на который судья избран в Большую Палату, прекращает его полномочия как Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.
На собрании будет рассмотрен вопрос об избрании Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.
15:50 Суддя Віталій Уркевич розпочав свою агітаційну доповідь.
Він детально розповів про свій досвід, а також нагадав результати його діяльності на посаді секретаря ВП ВС, яку він обіймав до 5 січня, зокрема, реалізації ініціатив на міжнародному рівні.
Уркевич зазначив, що більше 300 справ залишилися без розгляду, що є першочерговим, та наголосив на вдосконаленні графіків засідань та строків оприлюднення справ.
Задля покращення роботи управління він запропонував запровадити опитування щодо діяльності ВП ВС.
15:48 Розпочалося самовисування кандидатів.
15:47 Одноголосно визначено 10 хв на самовисування для кожного кандидата.
15:38 Оголошено порядок голосування, яке проводитиметься таємно.
15:32 Самовисування кандидатів на посаду Секретаря ВП ВС.
Свої кандидатури висунули:
- Суддя ВП ВС Віталій Уркевич
- Суддя ВП ВС Сергій Погрібний
15:25 Затверджено склад лічильної комісії:
- Суддя ВП ВС Мартєв Сергій
- Суддя ВП ВС Булейко Ольга
- Суддя КАС ВС Гімон Микола
15:22 Питання про відкладення виборів не набрало необхідної кількості голосів (8 «за», 13 - «проти»).
15:15 Лев Кишакевич заперечив можливість відкладення засідання і наголосив на нагальності розгляду питання.
15:10 Олег Кривенда запропонував перенести засідання у звʼязку з нещодавнім виходом з відпусток суддів (12 січня).
15:08 Ірина Воробйова одноголосно обрана секретарем зборів суддів щодо обрання Секретаря Великої Палати Верховного Суду.
15:00 Розпочалися збори суддів ВП ВС. Присутній повний склад – 21 суддя.
