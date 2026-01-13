  1. Суд інфо

Велика Палата Верховного Суду обирає нового Секретаря — текстова трансляція

15:09, 13 січня 2026
Велика Палата ВС обирає нового Секретаря Суду: «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію.
Велика Палата ВС обирає нового Секретаря Суду: «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію.
У вівторок, 13 січня, у Великій Палаті Верховного Суду заплановано проведення зборів суддів, який передбачає розгляд питання про обрання нового Секретаря Великої Палати Верховного Суду. «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію подій.

Зауважимо, що 5 січня завершився трирічний термін з дня обрання судді Верховного Суду Віталія Уркевича до складу Великої Палати Верховного Суду, якого за результатами таємного голосування суддів Великої Палати ВС було обрано на посаду Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

Відповідно до ч. 9 ст. 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закінчення строку, на який суддю обрано до Великої Палати, припиняє його повноваження як Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

На зборах буде розглянуто питання про обрання Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

15:22 Питання про відкладення виборів не набрало необхідної кількості голосів (8 «за», 13 - «проти»).

15:15 Лев Кишакевич заперечив можливість відкладення засідання і наголосив на нагальності розгляду питання.

15:10 Олег Кривенда запропонував перенести засідання у звʼязку з нещодавнім виходом з відпусток суддів (12 січня).

15:08 Ірина Воробйова одноголосно обрана секретарем зборів суддів щодо обрання Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

15:00 Розпочалися збори суддів ВП ВС. Присутній повний склад – 21 суддя.

