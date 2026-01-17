  1. Публікації
За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

16:00, 17 січня 2026
В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.
За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув'язнення — законопроєкт
Фото: shutterstock.com
У Верховній Раді зареєстрували Проєкт Закону України №14372, яким пропонується внести зміни до статті 346 Кримінального кодексу України та встановити кримінальну відповідальність за публічні заклики або публічне підбурювання до насильства щодо державних чи громадських діячів.

Законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, оскільки наразі стаття 346 ККУ стосується лише безпосередніх погроз і насильства у зв’язку з державною чи громадською діяльністю.

Зокрема змінами до статті 346 КК України передбачено відповідальність за:

  1. Погрози вбивством, завданням шкоди здоров’ю, насильством, викраденням, позбавленням волі або знищенням чи пошкодженням майна, висловлені будь-яким способом — усно, письмово, через жести, засоби зв’язку чи інтернет, зокрема шляхом демонстрації зброї, фото або відео, — на адресу вищих посадових осіб держави, керівників органів влади, суддів, правоохоронних органів, політичних партій, а також їхніх близьких родичів у зв’язку з їхньою державною або громадською діяльністю, каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
  2. Публічні заклики або підбурювання до вбивства, насильства, викрадення, позбавлення волі, завдання шкоди здоров’ю чи знищення майна щодо державних і громадських діячів, у тому числі через інтернет або засоби зв’язку (зокрема шляхом поширення, коментування чи схвалення таких матеріалів), каратимуться позбавленням волі на строк від шести до десяти років.
  3. Умисне заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень, легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв або вчинення інших насильницьких дій щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, вчинене у зв’язку з ї державною або громадською діяльністю. Каратимуться позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
  4. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень особам, зазначеним у частині першій цієї статті, вчинене у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю. Передбачається позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
  5. Дії, передбачені цією статтею, вчинені під час воєнного стану, повторно, групою осіб, із застосуванням зброї чи вибухівки, з мотивів політичної ненависті або з використанням інформаційних технологій для масового поширення погроз чи закликів до насильства, каратимуться позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту зумовлене необхідністю встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики або публічне підбурювання до насильства щодо державних чи громадських діячів. Чинне законодавство України не містить норм, які б передбачали відповідальність за такі дії, що фактично призводить до їх безкарності. При цьому фіксується значна кількість випадків поширення закликів до насильства стосовно посадовців у соціальних мережах та через інші засоби зв’язку в мережі Інтернет.

Також, за словами авторів законопроєкту, тривогу викликає той факт, що в умовах воєнного стану спостерігається озброєння цивільного населення: за оцінками експертів, в Україні нині може перебувати від 4 до 5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, значна частина якої перебуває поза офіційним обліком. За таких обставин будь-який словесний заклик до насильства може легко перерости у реальні дії, що суттєво підвищує суспільну небезпеку відповідних посягань. У зв’язку з цим законодавець має вжити додаткових заходів для захисту посадових осіб від закликів і погроз, спрямованих на їх дискредитацію або фізичну ліквідацію у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Крім того у пояснювальній записці наголошується, що законопроєкт розроблено з метою посилення кримінально-правового захисту державних та громадських діячів і їхніх родин від посягань на їхнє життя, здоров’я або гідність, зокрема з урахуванням обов’язкових для України міжнародних стандартів.

Верховна Рада України законопроект

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

