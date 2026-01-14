  1. Публикации
За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

10:35, 14 января 2026
В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.
За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект
Фото: shutterstock.com
В Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона Украини №14372, которым предлагается внести изменения в статью 346 Уголовного кодекса Украины и установить уголовную ответственность за публичные призывы или публичное подстрекательство к насилию в отношении государственных или общественных деятелей.

Законопроект направлен на устранение законодательных пробелов, так как в настоящее время статья 346 УКУ касается только непосредственных угроз и насилия в связи с государственной или общественной деятельностью.

В частности, изменениями в статье 346 УК Украины предусмотрена ответственность за:

  1. Угрозы убийством, причинением вреда здоровью, насилием, похищением, лишением свободы или уничтожением/повреждением имущества, выраженные любым способом — устно, письменно, жестами, средствами связи или через интернет, в том числе путем демонстрации оружия, фото или видео, — в адрес высших должностных лиц государства, руководителей органов власти, судей, правоохранительных органов, политических партий, а также их близких родственников в связи с их государственной или общественной деятельностью, — караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
  2. Публичные призывы или подстрекательство к убийству, насилию, похищению, лишению свободы, причинению вреда здоровью или уничтожению имущества в отношении государственных и общественных деятелей, в том числе через интернет или средства связи (в том числе путем распространения, комментирования или одобрения таких материалов), — караются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
  3. Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, легких телесных повреждений, побоев или совершение других насильственных действий в отношении лиц, указанных в части первой статьи, в связи с их государственной или общественной деятельностью, — карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
  4. Умышленное причинение тяжких телесных повреждений лицам, указанным в части первой статьи, в связи с их государственной или общественной деятельностью, — предусматривается лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
  5. Действия, предусмотренные данной статьей, совершенные во время военного положения, повторно, группой лиц, с применением оружия или взрывчатых веществ, по мотивам политической ненависти или с использованием информационных технологий для массового распространения угроз или подстрекательских материалов, — караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта вызвано необходимостью установления уголовной ответственности за публичные призывы или публичное подстрекательство к насилию в отношении государственных или общественных деятелей. Действующее законодательство Украины не содержит норм, предусматривающих ответственность за такие действия, что фактически приводит к их безнаказанности. При этом фиксируется значительное количество случаев распространения призывов к насилию в отношении должностных лиц в социальных сетях и через другие средства связи в сети Интернет.

Кроме того, по словам авторов законопроекта, вызывает тревогу тот факт, что в условиях военного положения наблюдается вооружение гражданского населения: по оценкам экспертов, в Украине в настоящее время может находиться от 4 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, значительная часть которого не зарегистрирована официально. В таких условиях любое словесное призывание к насилию может легко перерасти в реальные действия, что существенно повышает общественную опасность соответствующих посягательств.

В связи с этим законодатель должен принять дополнительные меры для защиты должностных лиц от призывов и угроз, направленных на их дискредитацию или физическое устранение в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

В пояснительной записке также отмечается, что законопроект разработан с целью усиления уголовно-правовой защиты государственных и общественных деятелей и их семей от посягательств на их жизнь, здоровье или достоинство, с учетом обязательных для Украины международных стандартов.

Публикации
