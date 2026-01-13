  1. Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

17:00, 13 січня 2026
Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.
До кінця року в Україні мінімальна заробітна плата може зрости до понад 12 тисяч гривень, а прожитковий мінімум — до 7 574 гривень. Про це стало відомо з карток законопроєкту №14363 та №14365 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Законопроєктом №14363 пропонується встановити мінімальну заробітну плату у місячному розмірі:

  • з 1 січня 2026 року – 8647 гривень;
  • з 1 квітня 2026 року – 9347 гривень;
  • з липня 2026 року – 10628 гривень;
  • з 1 грудня 2026 року – 12135 гривень.

У пояснювальній записці йдеться що, на реалізацію законопроєкту за прогнозними розрахунками у 2026 році необхідно 8,2 млрд. грн.

Водночас, законопроєктом № 14365 пропонується встановити у 2026 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у такому розмірі:

  • з 1 січня - 3209 гривень;
  • з 1 квітня - 4330 гривень;
  • з 1 липня - 6321 гривень;
  • з 1 жовтня – 9992 гривня.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2817 гривень, з 1 квітня – 3522 гривні, з 1 липня 5142 гривні, з 1 жовтня - 8129 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 3512 гривень, з 1 квітня - 4470 гривень, з 1 липня - 6525 гривня, з 1 жовтня -10316 гривень;
  • для працездатних осіб: з 1 січня - 3328 гривень, з 1 квітня - 5258 гривень, з 1 липня - 7676 гривень, з 1 жовтня – 12135 гривень;
  • для осіб які втратили працездатність: з 1 січня - 2595 гривня, з 1 квітня - 3282 гривень, з 1 липня - 4791 гривень, з 1 жовтня - 7574 гривень.

Автори законопроєкту зазначають, що для його реалізації у 2026 році знадобляться видатки з державного бюджету в обсязі близько 118,2 млрд грн.

Наголошується, що фінансування реалізації обох законопроєктів пропонують забезпечити за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, зокрема внаслідок недопущення ухилення від сплати податків і зборів, а також за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних держав і скорочення видатків на непершочергові заходи.

Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні планується поетапне підвищення пенсій. На це з державного бюджету планують витратити понад 100 млрд грн.

Верховна Рада України зарплата

Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

