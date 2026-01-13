  1. Публикации
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

17:00, 13 января 2026
На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год
До конца года в Украине минимальная заработная плата может вырасти до более чем 12 тысяч гривен, а прожиточный минимум — до 7 574 гривен. Об этом стало известно из карточек законопроектов №14363 и №14365 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

Законопроектом №14363 предлагается установить минимальную заработную плату в месячном размере:

  • с 1 января 2026 года — 8647 гривен;
  • с 1 апреля 2026 года — 9347 гривен;
  • с июля 2026 года — 10628 гривен;
  • с 1 декабря 2026 года — 12135 гривен.

В пояснительной записке отмечается, что на реализацию законопроекта по прогнозным расчетам в 2026 году необходимо 8,2 млрд грн.

В тоже время, законопроектом №14365 предлагается установить в 2026 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в следующем размере:

с 1 января — 3209 гривен;

с 1 апреля — 4330 гривен;

с 1 июля — 6321 гривна;

с 1 октября — 9992 гривны.

Для основных социально-демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 2817 гривен, с 1 апреля — 3522 гривны, с 1 июля — 5142 гривны, с 1 октября — 8129 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января — 3512 гривен, с 1 апреля — 4470 гривен, с 1 июля — 6525 гривен, с 1 октября — 10316 гривен;
  • для трудоспособных лиц: с 1 января — 3328 гривен, с 1 апреля — 5258 гривен, с 1 июля — 7676 гривен, с 1 октября — 12135 гривен;
  • для лиц которые утратили трудоспособность: с 1 января — 2595 гривен, с 1 апреля — 3282 гривны, с 1 июля — 4791 гривна, с 1 октября — 7574 гривны.

Авторы законопроекта отмечают, что для его реализации в 2026 году понадобятся расходы из государственного бюджета в объеме около 118,2 млрд грн.

Отмечается, что финансирование реализации обоих законопроектов предлагается обеспечить за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней, в частности вследствие недопущения уклонения от уплаты налогов и сборов, а также за счет гуманитарной помощи, грантов иностранных государств и сокращения расходов на непервоочередные мероприятия.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируется поэтапное повышение пенсий. На это из государственного бюджета планируют потратить более 100 млрд грн.

