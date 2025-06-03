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Білий дім показав новий офіційний портрет Дональда Трампа – відео

10:18, 3 червня 2025
У США презентували новий офіційний портрет президента Дональда Трампа у Білому домі.
Білий дім показав новий офіційний портрет Дональда Трампа – відео
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Білий дім опублікував кадри з новим офіційним портретом президента Дональда Трампа.

Знімок зроблено на темному фоні. На ньому Трамп зображений із серйозним виразом обличчя.

На попередньому портреті, який було зроблено під час його минулої президентської каденції, Трамп усміхається.

Трамп став першим президентом Сполучених Штатів, офіційним портретом якого є фотографія, а не картина.

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