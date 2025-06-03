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Росіяни атакували Суми з РСЗВ дальньої дії — є загиблі і поранені, фото

11:21, 3 червня 2025
Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще близько 20 людей отримали поранення.
Росіяни атакували Суми з РСЗВ дальньої дії — є загиблі і поранені, фото
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У вівторок, 3 червня, російські окупанти вдарили по місту Суми, попередньо, з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах

«Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.

Двоє людей, на жаль, загинули. Співчуття близьким.

Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальної дії», - заявили у ОВА.

Також там додають, що внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку.

«Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим», - заявив він.

Глава держави зазначив, що щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.

«Все, що треба знати про російське «бажання» закінчити цю війну.

Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців», - додав він.

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Суми війна

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