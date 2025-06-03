КМДА прибрала аватарку на честь прайд-місяця зі своїх соцмереж – чим пояснили таке рішення

Київ повернув візуальне оформлення сторінки, сконцентрує увагу на практичних кроках до інклюзивності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київ повернув візуальне оформлення сторінки, сконцентрує увагу на практичних кроках до інклюзивності.

У понеділок, 2 червня, Київська міська державна адміністрація оновила фото у соцмережах на честь прайд-місяця. Однак, уже 3 червня на місце повернули звичну картинку.

У КМДА пояснили, що у червні столиця приєдналася до загальнонаціональної кампанії до Місяця гордості, акцентуючи увагу на важливості рівності, інклюзивності та безбар’єрності в публічному просторі.

Одним із символічних жестів підтримки стала зміна аватарки офіційної сторінки Києва в соцмережах.

«Сьогодні ми повертаємося до стандартного візуального стилю сторінки, зберігаючи фокус на головному — щоденній роботі над тим, аби Київ був відкритим, комфортним і доступним для кожного та кожної», - вказали там.

У КМДА подякували всім, хто долучився до обговорення: « діалог у суспільстві є частиною демократичного процесу. Повага, гідність і безпека — базові принципи, якими керується міська влада».

Відтак, у межах кампанії в столиці проведуть тренінги з інклюзивної комунікації, а також триває дослідження доступності міських комунікацій. Акцент зроблено на практичних заходах, які сприяють створенню інклюзивного міського середовища.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.