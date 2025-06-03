З 162 тисяч домашніх працівників в Україні офіційно працевлаштували лише 10 — Третьякова

За даними Пенсійного фонду, лише 10 осіб були офіційно працевлаштовані як домашні працівники від моменту вступу закону в силу.

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В Україні нараховується майже 162 тисячі домашніх працівників, проте більшість з них залишаються у тіні – без офіційного працевлаштування та соціального захисту. Про це заявила народна депутатка та голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова під час слухань на тему «Розвиток законодавчого регулювання домашньої праці в Україні».

За її словами, ситуація потребує вдосконалення на законодавчому рівні, аби створити умови для легалізації домашньої праці, офіційного працевлаштування та розвитку економіки й соцзахисту.

Нагадаємо, що з 24 серпня 2024 року набрав чинності закон, який уперше в історії незалежної України комплексно врегулював статус домашніх працівників. Документ надає їм офіційний правовий статус, трудові гарантії та можливість добровільної участі в системі соціального страхування.

Проте, як зазначила Третьякова, практична реалізація закону наразі надзвичайно обмежена: за даними Пенсійного фонду України, лише 10 осіб були офіційно працевлаштовані як домашні працівники від моменту вступу закону в силу.

Водночас Третьякова наголосила на необхідності адаптації до нових форм зайнятості, зокрема через платформену роботу, гіг-контракти, аутсорсинг та дистанційні формати. Вона підкреслила, що правове врегулювання має сприяти підвищенню добробуту громадян та легалізації праці.

«Головна мета законодавчого регулювання домашньої праці в Україні – забезпечення гідних умов праці та можливостей для отримання додаткового доходу через цифрові платформи, дистанційну роботу, нефіксований графік, аутсорсинг, аутстафінг і гіг-контракти. Така форма зайнятості має бути легальною, престижною та спрямованою на підвищення добробуту українських домогосподарств», – резюмувала депутатка.

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