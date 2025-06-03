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Суд у Німеччині визнав незаконним розворот мігрантів на кордоні

12:24, 3 червня 2025
Суд заявив, що розвертати шукачів притулку на кордоні — незаконно.
Суд у Німеччині визнав незаконним розворот мігрантів на кордоні
Фото: dw.com
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В Німеччині адміністративний суд Берліна постановив, що мігрантів, які вже на території Німеччини подали прохання про притулок, не можна просто так розвертати на кордоні. Спочатку має проводитися так зване дублінське провадження — процедура, яка визначає, яка країна ЄС відповідає за розгляд заяви, пише Bild.

Підставою для рішення став випадок з трьома сомалійцями, які 9 травня прибули потягом із Польщі та заявили про бажання подати прохання про притулок на вокзалі у Франкфурті-на-Одері. Прикордонники того ж дня відправили їх назад до Польщі, посилаючись на те, що вони прибули з «безпечної третьої країни». Суд визнав це рішення неправомірним.

Запроваджені міністром внутрішніх справ Александром Добриндтом правила, які дозволяють розвертати шукачів притулку прямо на кордоні, діють з 7 травня.

«Після подання заяви про надання притулку зазвичай має бути ініційована дубліська процедура, після чого може бути ухвалене рішення про повернення із зазначенням крайнього терміну для добровільного виїзду», — зазначив у розмові з BILD експерт з міграції Філіп Прюї.

Суд при цьому уточнив: мігранти не мають права вимагати вільного в'їзду вглиб Німеччини — дублінську процедуру можна проводити і в прикордонній зоні. Але повністю ігнорувати її, як намагалося робити МВС, не можна.

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