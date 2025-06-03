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Військовий самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись — його судили за дезертирство

12:42, 3 червня 2025
Солдат втік з місця тимчасової дислокації і поїхав додому.
Військовий самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись — його судили за дезертирство
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На Сумщині суд покарав військового, який втік з місця тимчасової дислокації і заявив, що не бажає повертатися на військову службу. Вирок у справі № 573/695/25 виніс Білопільський районний суд Сумської області.

У матеріалах справи вказується, що військовослужбовця 10 січня 2025 року було призначено на посаду навідника 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти. Він брав участь в операціях УВ «Курськ». 26 січня 2025-го солдат втік з місця тимчасової дислокації та повернувся до м. Конотоп, де він мешкав до 1 лютого 2025 року.

Після затримання, чоловіку було запропоновано повернутися на військову службу, але він відмовився без пояснення причин, про що написав рапорт.

«Таким чином, упродовж часу від 12:00 26.01.2025 до 13:00 1.02.2025 підсудний обов’язки військової служби не виконував, а займався власними справами, перебуваючи переважну більшість часу за місцем свого проживання в м. Конотоп», — йдеться у матеріалах справи.

У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, але покази давати відмовився. Його звинуватили в дезертирстві.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

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