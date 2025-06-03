Военный самовольно покинул службу и категорически отказался возвращаться — его судили за дезертирство

Солдат сбежал с места временной дислокации и уехал домой.

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В Сумской области суд наказал военнослужащего, который сбежал с места временной дислокации и заявил, что не желает возвращаться на военную службу. Приговор по делу № 573/695/25 вынес Белопольский районный суд Сумской области.

В материалах дела указано, что 10 января 2025 года военнослужащий был назначен на должность наводчика 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 7-й механизированной роты. Он принимал участие в операциях УВ «Курск». 26 января 2025 года солдат покинул место временной дислокации и вернулся в г. Конотоп, где проживал до 1 февраля 2025 года.

После задержания мужчине было предложено вернуться на военную службу, но он отказался без объяснения причин, о чем написал рапорт.

«Таким образом, в период с 12:00 26.01.2025 до 13:00 1.02.2025 подсудимый не исполнял обязанности военной службы, а занимался личными делами, находясь большую часть времени по месту своего проживания в г. Конотоп», — говорится в материалах дела.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, однако от дачи показаний отказался. Его обвинили в дезертирстве.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 408 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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