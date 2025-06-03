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Украина готовится к запуску Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ с 2026 года

14:12, 3 июня 2025
Спецтрибунал восполнит пробел в международном правосудии, поскольку Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией для привлечения к ответственности высшего руководства РФ за преступление агрессии.
Украина готовится к запуску Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ с 2026 года
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Украина ожидает, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины начнет свою полноценную работу с 2026 года. Об этом сообщила народный депутат и член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, трибунал станет ключевым инструментом для привлечения к ответственности высшего руководства России за тяжчайшие преступления, совершенные против Украины. «На июньской сессии я вместе с коллегами буду поднимать вопрос юридического оформления и практического запуска трибунала, чтобы ускорить его создание», — отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что Совет Европы с первых дней полномасштабного вторжения стал двигателем в процессе формирования Спецтрибунала. Идею поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы, и сейчас она превращается в реальный международный механизм.

Кравчук подчеркнула, что Спецтрибунал восполнит пробел в международном правосудии, поскольку Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией для привлечения к ответственности высшего руководства РФ за преступление агрессии. Новый орган будет дополнять деятельность МУС и сосредоточится на тех, кто принимает решения.

Кроме того, трибунал сможет проводить производство in absentia — то есть без физического присутствия подсудимых. Юрисдикция будет распространяться не только на Россию, но и на представителей режимов, действующих на стороне агрессора.

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