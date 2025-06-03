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Пенсия за выслугу лет — что нужно знать пенсионерам

15:42, 3 июня 2025
Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы на должности, дающей право на эту пенсию, выплата пенсии не осуществляется.
Пенсия за выслугу лет — что нужно знать пенсионерам
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило вопрос пенсии за выслугу лет.

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы на должности, дающей на нее право, пенсия не выплачивается. Право на одновременное получение этого вида пенсии и заработной платы возникает только в случае, если лицо сменит сферу трудовой деятельности.

В то же время, в соответствии со ст. 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения им возраста, установленного ст. 26 Закона Украины № 1058-IV, имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся на момент перевода с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится — изменится только ее вид.

Заявление о перерасчете пенсии и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органа.

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