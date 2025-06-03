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В Киеве аферист из СИЗО обманул киевлянку, обещая ей «сделать» ремонт

19:25, 3 июня 2025
Мужчина, находясь под стражей за ограбление, разместил объявления о ремонтных услугах, получил деньги от женщины и скрылся — за это получил еще один приговор.
В Киеве аферист из СИЗО обманул киевлянку, обещая ей «сделать» ремонт
Фото: depositphotos
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В Киеве к 5 годам и одному месяцу лишения свободы приговорен арестант СИЗО, который обманул женщину, пообещав ей «сделать» ремонт. Об этом сообщает столичная полиция.

Известно, что фигурант до задержания работал по найму, выполняя ремонтные работы.

Установлено, что житель Ровно, находясь под стражей в столичном СИЗО за совершение ограбления, размещал объявления о выполнении ремонтных работ на одном из популярных онлайн-площадок.

Киевлянка обратилась к нему за услугами, перевела деньги на карту, указанную злоумышленником, однако после получения средств связь с ним внезапно прекратилась.

Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Правоохранители завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. В настоящее время Шевченковский районный суд города Киева признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

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