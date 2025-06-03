Запрет на совершение регистрационных действий в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество — что нужно знать

В Украине существуют два основания для регистрации запрета на совершение регистрационных действий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, что законодатель предусмотрел соответствующие основания, которые могут предотвратить совершение неправомерных действий, в частности, запрет на совершение регистрационных действий в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (далее – Государственный реестр прав).

Основаниями для регистрации запрета на совершение регистрационных действий являются:

судебное решение о запрете на совершение регистрационных действий, которое вступило в законную силу;

заявление собственника объекта недвижимого имущества о запрете на совершение регистрационных действий в отношении собственного объекта недвижимого имущества.

Судебное решение о запрете на совершение регистрационных действий (отмена запрета) на совершение регистрационных действий, а также заявления собственника о запрете на совершение регистрационных действий (об отзыве заявления о запрете на совершение регистрационных действий), которые поступают к субъекту государственной регистрации прав или нотариусу, незамедлительно регистрируются государственным регистратором в базе данных заявлений.

Регистрация судебных решений о запрете (отмене запрета) на совершение регистрационных действий, заявлений собственника о запрете на совершение регистрационных действий, об отзыве заявления о запрете на совершение регистрационных действий не может осуществляться администратором центра предоставления административных услуг, помощником нотариуса.

Кроме того, информируем, что в случае обращения заявителя с судебным решением о запрете (отмене запрета) на совершение регистрационных действий, государственный регистратор в соответствии с законом устанавливает личность такого заявителя и в порядке информационного взаимодействия Государственного реестра прав и Единого государственного реестра судебных решений получает экземпляр судебного решения в электронной форме, кроме случая, когда таким заявителем является следователь или прокурор.

В случае наличия в базе данных заявлений судебного решения о запрете на совершение регистрационных действий, заявления собственника о запрете на совершение регистрационных действий, государственный регистратор незамедлительно с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав приостанавливает государственную регистрацию прав со ссылкой на зарегистрированное соответствующее судебное решение или заявление.

Одновременно отмечаем, что в случае наличия в базе данных заявлений судебного решения об отмене судебного решения, которое было основанием для принятия решения о приостановлении проведения регистрационных действий, судебного решения об отмене запрета на совершение регистрационных действий или заявления собственника об отзыве собственного заявления о запрете на совершение регистрационных действий, государственный регистратор с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав незамедлительно восстанавливает государственную регистрацию прав со ссылкой на зарегистрированное соответствующее судебное решение или заявление.

Государственный регистратор также незамедлительно восстанавливает государственную регистрацию прав, приостановленную на основании заявления собственника о запрете на совершение регистрационных действий, если истек срок, установленный законом для приостановления государственной регистрации прав.

О приостановлении государственной регистрации прав, восстановлении государственной регистрации прав государственный регистратор незамедлительно уведомляет собственника имущества с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав. Уведомление собственника имущества осуществляется при наличии в Государственном реестре прав сведений о его абонентском номере мобильного телефона и/или адресе электронной почты путем направления информации в электронной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.