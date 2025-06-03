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Заборона вчинення реєстраційних дій в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно — що треба знати

20:55, 3 червня 2025
В Україні є дві підстави для реєстрації заборони вчинення реєстраційних дій.
Заборона вчинення реєстраційних дій в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно — що треба знати
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Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, що законодавець передбачив відповідні підстави, що можуть запобігти вчиненню неправомірних дій, зокрема, заборона вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).

Підставами для реєстрації заборони вчинення реєстраційних дій є:

- судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили;

- заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.

Судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій (про відкликання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій), що надходять до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, невідкладно реєструються державним реєстратором у базі даних заяв.

Реєстрація судових рішень щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, заяв власника про заборону вчинення реєстраційних дій, про відкликання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій не може проводитися адміністратором центру надання адміністративних послуг, помічником нотаріуса.

Крім того, інформуємо, що у разі звернення заявника із судовим рішенням щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій державний реєстратор відповідно до закону встановлює особу такого заявника та в порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень отримує примірник судового рішення в електронній формі, крім випадку, коли таким заявником є слідчий або прокурор.

У разі наявності у базі даних заяв судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з посиланням на зареєстроване відповідне судове рішення чи заяву.

Водночас, зазначаємо, що у разі наявності у базі даних заяв судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій, судового рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій або заяви власника про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав невідкладно відновлює державну реєстрацію прав з посиланням на зареєстроване відповідне судове рішення чи заяву.

Державний реєстратор також невідкладно відновлює державну реєстрацію прав, зупинену на підставі заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій, якщо минув строк, визначений законом для зупинення державної реєстрації прав.

Про зупинення державної реєстрації прав, відновлення державної реєстрації прав державний реєстратор невідкладно повідомляє власнику майна за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав. Повідомлення власнику майна здійснюється у разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про його абонентський номер мобільного телефона та/або адресу електронної пошти шляхом надсилання інформації в електронній формі.

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мінюст

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