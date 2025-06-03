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У Києві аферист із СІЗО ошукав киянку, обіцяючи їй «зробити» ремонт

19:25, 3 червня 2025
Чоловік, перебуваючи під вартою за пограбування, розмістив оголошення про ремонтні послуги, отримав гроші від жінки та зник — за це отримав ще один вирок.
У Києві аферист із СІЗО ошукав киянку, обіцяючи їй «зробити» ремонт
Фото: depositphotos
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У Києві до 5 років та одного місяця засуджено арештанта СІЗО, який ошукав жінку, обіцяючи їй «зробити» ремонт. Про це повідомляє столична поліція.

Як відомо, фігурант до затримання працював за наймом по виконанню ремонтних робіт.

Встановлено, що рівнянин, перебуваючи під вартою в столичному СІЗО за скоєння пограбування, створював оголошення про виконання ремонтних робіт на одному із популярних онлайн-майданчиків.

Киянка звернулась до нього за виконанням послуг, перерахувала кошти на картку, вказану зловмисником, однак, після отримання грошей зв’язок раптово обірвався.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Наразі Шевченківський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

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