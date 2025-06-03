Пенсія за вислугу років — що потрібно знати пенсіонерам

Особам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає на неї право, пенсія не виплачується.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області роз’яснило питання пенсії за вислугу років.

Особам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає на неї право, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно цього виду пенсії і заробітної плати виникає лише у разі, якщо особа змінить сферу трудової діяльності.

В той же час відповідно до ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, після досягнення ним віку, встановленого ст. 26 Закону України № 1058-IV, має право перейти на пенсію за віком.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться — зміниться лише її вид.

Заяву про перерахунок пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру орган.

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