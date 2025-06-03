Україна готується до запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ з 2026 року

Спецтрибунал заповнить прогалину в міжнародному правосудді, адже Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ за злочин агресії.

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Україна очікує, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України розпочне свою повноцінну роботу з 2026 року. Про це повідомила народна депутатка та членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, трибунал стане ключовим інструментом для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за найтяжчі злочини, вчинені проти України. «На червневій сесії я разом із колегами порушуватиму питання юридичного оформлення та практичного запуску трибуналу, щоб пришвидшити його створення», — зазначила Кравчук.

Вона підкреслила, що Рада Європи з перших днів повномасштабного вторгнення стала рушієм у процесі формування Спецтрибуналу. Ідею підтримала Парламентська асамблея Ради Європи, а зараз вона перетворюється на реальний міжнародний механізм.

Кравчук наголосила, що Спецтрибунал заповнить прогалину в міжнародному правосудді, адже Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ за злочин агресії. Новий орган буде доповнювати діяльність МКС і фокусуватиметься на тих, хто ухвалює рішення.

Крім того, трибунал зможе проводити провадження in absentia — тобто без фізичної присутності підсудних. Юрисдикція поширюватиметься не лише на Росію, а й на представників режиму, які діють на боці агресора.

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