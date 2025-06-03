Суд в Германии признал незаконным разворот мигрантов на границе

Суд заявил, что разворачивать искателей убежища на границе – незаконно.

Фото: dw.com

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В Германии административный суд Берлина постановил, что мигрантов, попросивших убежище уже на территории Германии, нельзя просто так разворачивать на границе. Прежде должно проводиться так называемое Дублинское разбирательство — процедура, которая определяет, какая страна ЕС отвечает за рассмотрение заявки, пишет Bild.

Поводом для решения стал случай с тремя сомалийцами, которые 9 мая прибыли поездом из Польши и заявили о желании подать прошение об убежище на вокзале во Франкфурте-на-Одере. Пограничники в тот же день отправили их обратно в Польшу, сославшись на то, что они прибыли из «безопасной третьей страны». Суд признал это решение неправомерным.

Введенные министром внутренних дел Александром Добриндтом правила, позволяющие разворачивать соискателей убежища прямо на границе, действуют с 7 мая.

«После подачи заявления о предоставлении убежища обычно должна быть инициирована Дублинская процедура, после чего может быть вынесено решение о возвращении с указанием крайнего срока для добровольного выезда», — отметил в разговоре с BILD эксперт по миграции Филипп Прюи.

Суд при этом уточнил: мигранты не имеют права требовать свободного въезда вглубь Германии — дублинскую процедуру можно проводить и в приграничной зоне. Но игнорировать ее вовсе, как пыталось делать МВД, нельзя.

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