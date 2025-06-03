Практика судов
  1. В мире

Суд в Германии признал незаконным разворот мигрантов на границе

12:24, 3 июня 2025
Суд заявил, что разворачивать искателей убежища на границе – незаконно.
Суд в Германии признал незаконным разворот мигрантов на границе
Фото: dw.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии административный суд Берлина постановил, что мигрантов, попросивших убежище уже на территории Германии, нельзя просто так разворачивать на границе. Прежде должно проводиться так называемое Дублинское разбирательство — процедура, которая определяет, какая страна ЕС отвечает за рассмотрение заявки, пишет Bild.

Поводом для решения стал случай с тремя сомалийцами, которые 9 мая прибыли поездом из Польши и заявили о желании подать прошение об убежище на вокзале во Франкфурте-на-Одере. Пограничники в тот же день отправили их обратно в Польшу, сославшись на то, что они прибыли из «безопасной третьей страны». Суд признал это решение неправомерным.

Введенные министром внутренних дел Александром Добриндтом правила, позволяющие разворачивать соискателей убежища прямо на границе, действуют с 7 мая.

«После подачи заявления о предоставлении убежища обычно должна быть инициирована Дублинская процедура, после чего может быть вынесено решение о возвращении с указанием крайнего срока для добровольного выезда», — отметил в разговоре с BILD эксперт по миграции Филипп Прюи.

Суд при этом уточнил: мигранты не имеют права требовать свободного въезда вглубь Германии — дублинскую процедуру можно проводить и в приграничной зоне. Но игнорировать ее вовсе, как пыталось делать МВД, нельзя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Германия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла законопроект о Военном омбудсмане за основу

Законопроект возлагает на Президента новые полномочия по назначению Военного омбудсмана.

Пребывание государства в режиме военного положения обусловливает необходимость выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами самого гражданина.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Верховная Рада рассмотрит закон о множественном гражданстве и упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами из определенных стран

Комитет рекомендовал принять в целом закон о возможности существования у граждан Украины множественного гражданства и об упрощенном порядке приобретения гражданства Украины для иностранцев из определенных стран.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео