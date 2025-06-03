Из 162 тысяч домашних работников в Украине официально трудоустроили лишь 10 — Третьякова

По данным Пенсионного фонда, лишь 10 человек были официально трудоустроены как домашние работники с момента вступления закона в силу.

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В Украине насчитывается почти 162 тысячи домашних работников, однако большинство из них остаются в тени — без официального трудоустройства и социальной защиты. Об этом заявила народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во время слушаний на тему «Развитие законодательного регулирования домашнего труда в Украине».

По её словам, ситуация требует совершенствования на законодательном уровне, чтобы создать условия для легализации домашнего труда, официального трудоустройства и развития экономики и соцзащиты.

Напомним, что с 24 августа 2024 года вступил в силу закон, который впервые в истории независимой Украины комплексно урегулировал статус домашних работников. Документ предоставляет им официальный правовой статус, трудовые гарантии и возможность добровольного участия в системе социального страхования.

Однако, как отметила Третьякова, практическая реализация закона на данный момент крайне ограничена: по данным Пенсионного фонда Украины, лишь 10 человек были официально трудоустроены как домашние работники с момента вступления закона в силу.

В то же время Третьякова подчеркнула необходимость адаптации к новым формам занятости, в частности через платформенную работу, гиг-контракты, аутсорсинг и дистанционные форматы. Она подчеркнула, что правовое регулирование должно способствовать повышению благосостояния граждан и легализации труда.

«Главная цель законодательного регулирования домашнего труда в Украине — обеспечение достойных условий труда и возможностей для получения дополнительного дохода через цифровые платформы, дистанционную работу, нефиксированный график, аутсорсинг, аутстаффинг и гиг-контракты. Такая форма занятости должна быть легальной, престижной и направленной на повышение благосостояния украинских домохозяйств», — резюмировала депутат.

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