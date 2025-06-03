Практика судов
  1. В Украине

КГГА убрала аватарку в честь прайд-месяца со своих соцсетей — чем объяснили такое решение

11:30, 3 июня 2025
Киев вернул визуальное оформление страницы, сосредоточив внимание на практических шагах к инклюзивности.
КГГА убрала аватарку в честь прайд-месяца со своих соцсетей — чем объяснили такое решение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 2 июня, Киевская городская государственная администрация обновила фото в соцсетях в честь прайд-месяца. Однако уже 3 июня на его место вернулась привычная картинка.

В КГГА объяснили, что в июне столица присоединилась к общенациональной кампании ко Месяцу гордости, акцентируя внимание на важности равенства, инклюзивности и безбарьерности в публичном пространстве.

Одним из символических жестов поддержки стала смена аватарки официальной страницы Киева в соцсетях.

«Сегодня мы возвращаемся к стандартному визуальному стилю страницы, сохраняя фокус на главном — ежедневной работе над тем, чтобы Киев был открытым, комфортным и доступным для каждого и каждой», — отметили там.

В КГГА поблагодарили всех, кто присоединился к обсуждению: «Диалог в обществе — часть демократического процесса. Уважение, достоинство и безопасность — базовые принципы, которыми руководствуется городская власть».

В рамках кампании в столице проведут тренинги по инклюзивной коммуникации, а также продолжается исследование доступности городских коммуникаций. Акцент сделан на практических мерах, способствующих созданию инклюзивной городской среды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла законопроект о Военном омбудсмане за основу

Законопроект возлагает на Президента новые полномочия по назначению Военного омбудсмана.

Пребывание государства в режиме военного положения обусловливает необходимость выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами самого гражданина.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Верховная Рада рассмотрит закон о множественном гражданстве и упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами из определенных стран

Комитет рекомендовал принять в целом закон о возможности существования у граждан Украины множественного гражданства и об упрощенном порядке приобретения гражданства Украины для иностранцев из определенных стран.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео