КГГА убрала аватарку в честь прайд-месяца со своих соцсетей — чем объяснили такое решение

Киев вернул визуальное оформление страницы, сосредоточив внимание на практических шагах к инклюзивности.

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В понедельник, 2 июня, Киевская городская государственная администрация обновила фото в соцсетях в честь прайд-месяца. Однако уже 3 июня на его место вернулась привычная картинка.

В КГГА объяснили, что в июне столица присоединилась к общенациональной кампании ко Месяцу гордости, акцентируя внимание на важности равенства, инклюзивности и безбарьерности в публичном пространстве.

Одним из символических жестов поддержки стала смена аватарки официальной страницы Киева в соцсетях.

«Сегодня мы возвращаемся к стандартному визуальному стилю страницы, сохраняя фокус на главном — ежедневной работе над тем, чтобы Киев был открытым, комфортным и доступным для каждого и каждой», — отметили там.

В КГГА поблагодарили всех, кто присоединился к обсуждению: «Диалог в обществе — часть демократического процесса. Уважение, достоинство и безопасность — базовые принципы, которыми руководствуется городская власть».

В рамках кампании в столице проведут тренинги по инклюзивной коммуникации, а также продолжается исследование доступности городских коммуникаций. Акцент сделан на практических мерах, способствующих созданию инклюзивной городской среды.

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